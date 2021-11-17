İlayda Alişan en doğal haliyle yakalandı estetik iddialarına bakın ne dedi! İşte İlayda Alişan'ın son hali...

İlayda Alişan en doğal haliyle yakalandı estetik iddialarına bakın ne dedi! İlayda Alişan'ın yıllar önceki ve sonraki halleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Nişantaşı'nda makyajsız doğal haliyle görüntülenen oyuncu İlayda Alişan (25), geçtiğimiz ay sosyal medyada gündem olan fotoğrafıyla ilgili, söz konusu karenin 10 sene önce çekildiğini açıkladı. Neşeli haliyle dikkat çeken oyuncu, 'estetik' iddialarına verdiği yanıtla adından söz ettirirken, İlayda Alişan'ın değişimi gündeme bomba gibi düştü.