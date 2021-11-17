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Haberler Magazin İlayda Alişan en doğal haliyle yakalandı estetik iddialarına bakın ne dedi! İşte sosyal medyayı sallayan İlayda Alişan'ın son hali...

İlayda Alişan en doğal haliyle yakalandı estetik iddialarına bakın ne dedi! İşte sosyal medyayı sallayan İlayda Alişan'ın son hali...

İlayda Alişan en doğal haliyle yakalandı estetik iddialarına bakın ne dedi! İlayda Alişan'ın yıllar önceki ve sonraki halleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Nişantaşı'nda makyajsız doğal haliyle görüntülenen oyuncu İlayda Alişan (25), geçtiğimiz ay sosyal medyada gündem olan fotoğrafıyla ilgili, söz konusu karenin 10 sene önce çekildiğini açıkladı. Neşeli haliyle dikkat çeken oyuncu, 'estetik' iddialarına verdiği yanıtla adından söz ettirirken, İlayda Alişan'ın değişimi gündeme bomba gibi düştü.

17.11.2021 09:12 - Son Güncelleme: 17.11.2021 09:24
İlayda Alişan en doğal haliyle yakalandı estetik iddialarına bakın ne dedi! İşte sosyal medyayı sallayan İlayda Alişan’ın son hali...

İlayda Alişan en doğal haliyle yakalandı estetik iddialarına bakın ne dedi! İşte sosyal medyayı sallayan İlayda Alişan'ın son hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İlayda Alişan en doğal haliyle yakalandı estetik iddialarına bakın ne dedi! İşte sosyal medyayı sallayan İlayda Alişan’ın son hali...

İlayda Alişan, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Neşeli haliyle dikkat çeken oyuncu, yeni projesi hakkında, "Okuduğu bir proje var, onu bekliyorum. Biraz da dinleniyorum şimdi" dedi.

İlayda Alişan en doğal haliyle yakalandı estetik iddialarına bakın ne dedi! İşte sosyal medyayı sallayan İlayda Alişan’ın son hali...

"DOĞALLIĞI SEVEN BİRİYİM"
Makyajsız haliyle objektiflere poz veren Alişan, "Doğallığı seven biriyim" dedi. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde yıllar öncesine ait fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili de konuştu.

İlayda Alişan en doğal haliyle yakalandı estetik iddialarına bakın ne dedi! İşte sosyal medyayı sallayan İlayda Alişan’ın son hali...

Alişan, "15 yaşımdaki halim. Sektöre o yaşta başladım. Yan yana koymuşlar fotoğraflarımı, ne diyebilirim ki?" sözleriyle, konunun abartılığını söyledi.

İlayda Alişan en doğal haliyle yakalandı estetik iddialarına bakın ne dedi! İşte sosyal medyayı sallayan İlayda Alişan’ın son hali...

İŞTE O FOTOĞRAF
Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ve yüzünün değiştiğini savundu. Çok sayıda kullanıcı ise Alişan'ın güzelliğine vurgu yapıp, hiç değişmediğini belirtti.

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