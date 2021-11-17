İlayda Alişan en doğal haliyle yakalandı estetik iddialarına bakın ne dedi! İşte sosyal medyayı sallayan İlayda Alişan’ın son hali...

İŞTE O FOTOĞRAF

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ve yüzünün değiştiğini savundu. Çok sayıda kullanıcı ise Alişan'ın güzelliğine vurgu yapıp, hiç değişmediğini belirtti.



