Hilal Altınbilek yatak odasından paylaştı!

Başrolünü İbrahim Çelikkol ile paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyayı salladı. Sette çektiği bir videoyu Instgaram hesabında yayınlayan Altınbilek, kamera arkasındaki eğlenceli halleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Geceliğiyle objektif karşısına geçen Altınbilek güzelliğiyle büyülerken, paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı...