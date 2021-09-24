Haberler Magazin Videoları İdo Tatlıses'in gergin anları! Yasemin Şefkatli'den düğün öncesi müstakbel eşi İdo'yu kızdıran hareket! Kayınvalidesi Derya Tuna'yı...

İdo Tatlıses'in gergin anları! Yasemin Şefkatli'den düğün öncesi müstakbel eşi İdo'yu kızdıran hareket! Kayınvalidesi Derya Tuna'yı...

İdo Tatlıses'in gergin anları! Yasemin Şefkatli'den düğün öncesi müstakbel eşi İdo'yu kızdıran hareket! Kayınvalidesi Derya Tuna'yı...
24.09.2021 17:37
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Yasemin Şefkatli'den düğün öncesi müstakbel eşi İdo Tatlıses'i kızdıran hareket! İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 7 Ekim'de dünyaevine girecek. Düğünün detayları merak edilirken ortaya atılan iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. Haliç Kongre Merkezi'nde 1000 kişilik bir düğünle evlenmeyi planlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli pandemi nedeni ile 500 kişiyi misafir edecek. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun düğünü için ayırdığı servet değerindeki bütçe günlerdir magazin gündeminde yerini alırken, alışveriş hazırlıkları dadevam ediyor. Nişanlısı ve müstakbel kayınvalidesi ile düğün alışverşinde görüntülenen Yasemin Şefkatli'nin bir hareketi İdo Tatlıses'i fena kızdı. Düğün öncesi yaşanan o anlar ise kamerala işte böyle yansıdı...


Yasemin Şefkatli'den düğün öncesi müstakbel eşi İdo Tatlıses'i kızdıran hareket! Kayınvalidesi Derya Tuna'yı...

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