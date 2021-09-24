Yasemin Şefkatli'den düğün öncesi müstakbel eşi İdo Tatlıses'i kızdıran hareket! Kayınvalidesi Derya Tuna'yı...
Yasemin Şefkatli'den düğün öncesi müstakbel eşi İdo Tatlıses'i kızdıran hareket! İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 7 Ekim'de dünyaevine girecek. Düğünün detayları merak edilirken ortaya atılan iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. Haliç Kongre Merkezi'nde 1000 kişilik bir düğünle evlenmeyi planlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli pandemi nedeni ile 500 kişiyi misafir edecek. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun düğünü için ayırdığı servet değerindeki bütçe günlerdir magazin gündeminde yerini alırken, alışveriş hazırlıkları dadevam ediyor. Nişanlısı ve müstakbel kayınvalidesi ile düğün alışverşinde görüntülenen Yasemin Şefkatli'nin bir hareketi İdo Tatlıses'i fena kızdı. Düğün öncesi yaşanan o anlar ise kamerala işte böyle yansıdı...
DÜĞÜN ÖNCESİ KRİZ!
Yasemin Şefkatli'den düğün öncesi müstakbel eşi İdo Tatlıses'i kızdıran hareket! Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti sonunda evleniyor. Daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde 1000 kişilik bir düğünle evlenmeyi planlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli pandemi nedeni ile bundan vazgeçmişti.
İbrahim Tatlıses'in hiç bir masraftan kaçınmadığı oğlu İdo Tatlıses'in düğününün ayrıntıları ortaya çıktı. Davetiyeleri dağıtılmaya başlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin 7 Ekim'de evleneceği öğrenildi.
Şefkatli Derya Tuna ve İdo ile birlikte görüntülendi. Yasemin Şefkatli'nin nişanlısı ve kayınvalidesinden önde yürümesi, İdo Tatlıses'i kızdırdı. İdo sevgilisine seslenerek kameraların önünde azarladı.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de gerçekleşecek düğünleri için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da gerçekleşecek düğünün heyecanı İbrahim Tatlıses'i de sardığı hatta İmparator'un oğlunun düğünü için bir servet harcayacağı ileri sürüldü.