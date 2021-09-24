Yasemin Şefkatli’den düğün öncesi müstakbel eşi İdo Tatlıses’i kızdıran hareket! Kayınvalidesi Derya Tuna’yı...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de gerçekleşecek düğünleri için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da gerçekleşecek düğünün heyecanı İbrahim Tatlıses'i de sardığı hatta İmparator'un oğlunun düğünü için bir servet harcayacağı ileri sürüldü.