Haberler Magazin Videoları İbrahim Tatlıses'in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı!

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı!

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı!
30.09.2022 23:21 - Son Güncelleme: 30.09.2022 23:22

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:08
Son düzlük! Hadise ve...
Magazin 01:09
Deniz Uğur Reha Muhtar'ın...
Magazin 00:20
Modacı Barbaros Şansal’ın...
Magazin 00:16
Mustafa Sandal kedi emzirdi!
Magazin 00:09
Sude Burcu ve Mert Öcal çifti...
Magazin 00:09
Filiz Akın ''günümüz aydın...
Magazin 00:45
Emine Ün doğum gününden...
Magazin 01:23
Sinan Özen hayranlarını...
Magazin 05:55
Reha Muhtar ve Deniz Uğur...
Magazin 00:14
Emrah’ın reddettiği oğlu...
Magazin 00:15
Hande Erçel'in yeğeni Aylin...
Magazin 04:07
Oyuncu Deniz Uğur, ‘Reha...

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı! 'Evlenmeyi düşünüyorum' demişti, ünlü şarkıcı Tatlıses... Son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile ayrılık kararı alan İbrahim Tatlıses sevgilisiyle ayrılığını büyüye bağlamıştı. Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses evlilik paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Tüm bu yaşananların ardından evlenmek istediğini açıklayan Tatlıses'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Olay iddiasının ardından İbrahim Tatlıses'in menajerinden 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğuna dair açıklama gecikmedi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA