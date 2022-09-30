İbrahim Tatlıses'in sevgilisi mi? 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı!

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğu ortaya çıktı! 'Evlenmeyi düşünüyorum' demişti, ünlü şarkıcı Tatlıses... Son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile ayrılık kararı alan İbrahim Tatlıses sevgilisiyle ayrılığını büyüye bağlamıştı. Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses evlilik paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Tüm bu yaşananların ardından evlenmek istediğini açıklayan Tatlıses'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Olay iddiasının ardından İbrahim Tatlıses'in menajerinden 21 yaşındaki Berka Gül'ün kim olduğuna dair açıklama gecikmedi.