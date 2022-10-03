Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Laçin karakterini canlandıran Nilgün Türksever'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu olarak "Nilgün Türksever'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Türksever'in kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Nilgün Türksever'in eşi bakın kimmiş...