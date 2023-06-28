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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile Bodrum'da! 'Hamile' denilmişti teknede Titanic pozu geldi karnını gizledi işte o anlar

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile Bodrum'da! 'Hamile' denilmişti teknede Titanic pozu geldi karnını gizledi işte o anlar

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile Bodrum'da! 'Hamile' denilmişti teknede Titanic pozu geldi, Dilan Çıtak Tatlıses Dörter'in karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Sıcak havanın gelmesi ile ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimileri tekne tatilinde, kimileri beachlerde, kimileri ise kaldıkları otelin iskelesinde görüntülendi. Sekiz yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile geçtiğimiz ekim ayında dünyaevine giren Dilan Çıtak Tatlıses, Cennet Koyu'ndaki teknede görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen Dilan Çıtak, arkadaşlarıyla şakalaşıp dans etti.

28.06.2023 09:22 - Son Güncelleme: 28.06.2023 09:39
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile Bodrum’da! ’Hamile’ denilmişti teknede Titanic pozu geldi karnını gizledi işte o anlar

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile Bodrum'da! 'Hamile' denilmişti teknede Titanic pozu geldi karnını gizledi.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile Bodrum’da! ’Hamile’ denilmişti teknede Titanic pozu geldi karnını gizledi işte o anlar

Sekiz yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile geçtiğimiz ekim ayında dünyaevine giren Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Cennet Koyu'ndaki teknede görüntülendi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile Bodrum’da! ’Hamile’ denilmişti teknede Titanic pozu geldi karnını gizledi işte o anlar

Hayli keyifli olduğu görülen Dilan Çıtak, arkadaşlarıyla şakalaşıp dans etti.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile Bodrum’da! ’Hamile’ denilmişti teknede Titanic pozu geldi karnını gizledi işte o anlar

TİTANİK POZU

Ünlü şarkıcı, teknenin uç kısmında oturan eşinin yanına gelip sarıldı. Dörter de Tatlıses'e aynı şekilde karşılık verdi.

Ayağa kalkıp eşine sarılan Dörter, 'Titanik' filminde başrol oyuncuları Leonardo Di Caprio ile Kate Winslet'in unutulmaz sahnesini akıllara getirdi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak eşi Levent Dörter ile Bodrum’da! ’Hamile’ denilmişti teknede Titanic pozu geldi karnını gizledi işte o anlar

KEYİFLER YERİNDE

Sezonun yorgunluğunu tatilde atan ve neşelerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen çift, arkadaş gurubuyla deniz keyfi yapmayı ihmal etmedi.

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