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İbrahim Tatlıses silahlı saldırı anını anlattı! "Baktım kafamdan bir şey damlıyor..." | İbo Show

İbrahim Tatlıses silahlı saldırı anını anlattı! "Baktım kafamdan bir şey damlıyor..." | İbo Show
14.03.2022 13:25

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İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü... Yıllar sonra yeniden İbo Show ile ekranlara geri dönen usta sanatçı, yaşadığı dehşet dolu geceyi programında izleyicilerle paylaştı. 14 Mart 2011 gecesi İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses, hayata tutundu ve şimdi yeniden sevenleri ile programında buluşuyor. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı gecede İbrahim Tatlıses vurulduğu günle ilgili bakın neler söyledi...

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