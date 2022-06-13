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İBB'den yeni işçi kıyımı! İşten çıkartılan Ağaç AŞ işçilerİ belediye önünde eylem yaptı

İBB'den yeni işçi kıyımı! İşten çıkartılan Ağaç AŞ işçilerİ belediye önünde eylem yaptı
13.06.2022 13:04 - Son Güncelleme: 13.06.2022 13:22

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ'den çıkartıldıklarını belirten işçiler, belediye önünde eylem yaptı. İşçiler Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ'den çıkartıldıklarını belirten işçiler, Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) üyeleri ile İBB Ağaç AŞ'den çıkartılan işçiler, Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan BTO-Sen Genel Başkanı Ayvaz Şeker, bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkartıldığının kendilerine bildirildiğini anlattı.

Ağaç AŞ işçilerinin İstanbul'un yeşilliğini koruduğunu ve güzelleştirdiğini belirten Şeker, "Daha önce görüşmeler yapılarak 'Belki aşarız' dedik konuları. Üç tane ayrı talebimiz vardı. Birincisi, işten atılanların işe alınması. İkincisi, asgari ücretin üzerine iyileştirme. Üçüncüsü de iş yerinde işçilere mobbing uygulayan, ikna odalarına getiren, baskı yapan şef ve mühendislerle ilgili bir yargıya intikal etmesi gereken, soruşturma açılması gereken konular." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atan gruptakiler, olaysız şekilde dağıldı.

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