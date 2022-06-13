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Ezgi Eyüpoğlu cesur haliyle sosyal medyayı yaktı kavurdu! ‘Çok güzelsin çok’

Ezgi Eyüpoğlu cesur haliyle sosyal medyayı yaktı kavurdu! ‘Çok güzelsin çok’
13.06.2022 18:22 - Son Güncelleme: 13.06.2022 18:22

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Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Meslektaşı Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, bu ilişkisiyle sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Ancak evlenecekleri beklenen çift, sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Eyüboğlu, banyoda yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun o paylaşımı...

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