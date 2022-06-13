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Zehra Güneş boyfriend yaptı boy farkı sosyal medyayı salladı! Milli voleybolcu sevgilisiyle hayranları arasında kaldı

Zehra Güneş boyfriend yaptı boy farkı sosyal medyayı salladı! Milli voleybolcu sevgilisiyle hayranları arasında kaldı
13.06.2022 12:10 - Son Güncelleme: 13.06.2022 12:10

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Milli voleybolcu Zehra Güneş sevgilisini paylaştı sosyal medyayı salladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Güneş kariyerindeki büyük çıkışı kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Genç sporcu son olarak katıldığı ödül törenine derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile damga vurdu. Gecede sevgilisi Eren Dişli'nin eşlik ettiği Zehra Güneş'i gören hayranları sosyal medyada, ''Kızlar da erkeklerden uzun olabilir, aşmak lazım bunları' , ''Zehra adamın karizmasını bozmamak için oturarak poz vermiş saol Zehra'' yorumlarında bulundu. Çiftin boy farkı hayranlarını ikiye böldü. İşte detaylar...

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Voleyboldaki başarılı performansı ile yıldızı parlayan genç sporcu Zehra Güneş sevgilisine aşkını haykırdığı paylaşım ile sosyal medyada gündem oldu. Güneş'in sevgilisi Eren Ali Dişli ile aşk paylaşımları olay yarattı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül törenindeki şıklığı ile çok konuşulan sporcu yıldız voleybolcu, Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü aldı ve ardından konuşmasında ailesine teşekkür etmişti. İşte güzel sporcunun ödül töreninden fotoğrafları ve merak edilen sevgilisi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, ödül gecesinde su yeşili göğüs dekolteli mini elbise ve bol ipli ayakkabısıyla dikkat çekti.22 yaşında İnstagram'da 2.1 milyon takipçiye ulaşan voleybolcu sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.Şimdilerde Vakıfbank SK'da forma giyen Güneş sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlarıyla da takipçilerini büyülüyor.Bir süredir Eren Ali Dişli ile birlikte olan milli voleybolcu, Elle Stylish Awards ödül töreninde güzelliğinin yanı sıra konuşmasıyla dikkat çekti.Gecede sevgilisi Eren Dişli'nin eşlik ettiği Zehra Güneş, ödül konuşmasında annesine teşekkür ederek duygusal anlar yaşadı.

'BU ÖDÜLÜ BÜTÜN ANNELER VE KIZLARI İÇİN ALIYORUM'

Zehra Güneş, yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın çok farklı yerlerinde, farklı turnuvalarında çok zor çok stresli maçlar yaşadım. Ama bu kalabalık, bu ortam gerçekten bambaşka. Bana bu heyecanı ve onuru yaşadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu gece burada bulunmak hayallerimin ötesinde. Çünkü henüz küçük bir kız çocuğu olarak 12 yaşında başlayan hikayem, pek çok insan tarafından benimsenmiş ve şu an hayatın pek çok alanında takdir görmekte. Aslında ne kadar benimmiş gibi görünse de burada söylemekten gurur duyarak, çok iyi bir terzi, çok iyi bir anne, ayakları üstünde duran beni ve benim gibi voleybol oynayan kız kardeşlerimi son gücüne kadar motive veren benim annemin hikayesi. Bu ödülü bütün anneler ve kızları için alıyorum."

Güneş'i gören sosyal medya kullanıcıları, "Her zaman çok cool", "Çok güzel görünüyorsun" yorumlarında bulundu. Zehra Güneş, erkek arkadaşının fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı. Güneş'in o fotoğrafa kalp emojisi koyması dikkat çekti.

Zehra Güneş, son olarak sevgilisine aşkını haykırdığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı.Güneş, daha önce de sevgilisini kalbine etiketlemişti. Sevgilisiyle fotoğraf çekerken oturması hayranlarının dikkatini çekti. Çiftin arasındaki boy farkı hayranlarının diline düştü. İşte sosyal medyadaki ikilinin paylaşımlarına gelen yorumlarda bazıları şöyle:

''Abla boyunuz aynı değil diye mi sürekli böylesiniz''

''Bilerek mi oturdun Zehra ya''

''Hep oturmak zorunda değilsin, kızlar da erkeklerden uzun olabilir, aşmak lazım bunları''

''Zehra adamın karizmasını bozmamak için oturarak poz vermiş saol Zehra''

''Çocuk uzun çıkmak için Zehra'yı sandalyeye oturtmuş''

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