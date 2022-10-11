Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu'nun Yunanistan tatilindeki o görüntüsü olay olmuştu! Hülya Avşar, "Mehmet Dinçerler ile kızınız Zehra aşk mı yaşıyor?" sorusu karşısında resmen buz kesti ardından bakın neler söyledi.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU İLE BAŞ BAŞA GÖRÜNTÜLENDİ

Mehmet Dinçerler, boşanma davasına 2 gün kala sanatçı Hülya Avşar ve futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi.'Beyaz Magazin' programının özel haberine göre; Zehra Çilingiroğlu'yla önce arkadaş ortamında vakit geçiren Dinçerler daha sonra baş başa sohbet etti. İkilinin samimi halleri dikkat çekti. Konuyla ilgili Hülya Avşar cephesinden hamle gecikmedi.

"KAFAYI YEMİŞLER"

Önceki gün kameralara takılan Hülya Avşar "Mehmet Dinçerler ile kızınız Zehra aşk mı yaşıyor?" sorusu karşısında resmen buz kesti. Suratı düşen Avşar kızı önce sessizce aracına bindi. Daha sonra ise sessizliğini bozup "Sence? Bana bak böyle sorular sorarsan hiçbir soruna cevap vermem" diyerek sitem etti. tv 100'ün haberine göre; "Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi? Benim kızıma böyle bir şey yakıştırabiliyor musunuz?" diyerek sitemlerine devam eden Hülya Avşar iddiada bulunan gazeteciler için "Kafayı yemişler" dedi.