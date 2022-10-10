Haberler Magazin Videoları Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen oğlu ve hamile gelinini paylaştı! O kareye yorum ve beğeni yağdı

Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen oğlu ve hamile gelinini paylaştı! O kareye yorum ve beğeni yağdı

Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen oğlu ve hamile gelinini paylaştı! O kareye yorum ve beğeni yağdı
10.10.2022 19:52 - Son Güncelleme: 10.10.2022 19:52

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:12
Yaşar Alptekin'in son haliyle...
Magazin 02:46
Yeşilçam efsanesi bakın aslen...
Magazin 00:18
Seda Bakan kızı Ela için...
Magazin 00:32
Hande Erçel yeğeni Mavi’nin...
Magazin 02:27
18 yıllık evliliği ihanetle...
Magazin 00:39
Çağla Şıkel’den nefes kesen...
Magazin 00:57
Kerimcan Durmaz’dan Mehmet...
Magazin 01:52
Tuğba Özerk boşandı
Magazin 02:23
Popstar Bayhan Gürhan yıllar...
Magazin 00:23
Sinem Kobal peş peşe paylaştı!
Magazin 00:12
Gamze Özçelik bakışıyla sosyal...
Magazin 00:15
Cansu Tosun beyaz bikinisi ile...

Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen oğlu ve hamile gelinini paylaştı o kareye yorum yağdı. 15 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Instagram'dan büyüyen ailesiyle ilgli duygu yüklü satırlar yazdı. Cümlesine, "Ailemizin biricik kızı, canımız, gözbebeğimiz Begüm'ümüzün bugün doğum günü. Bir oğlumuz vardı, bir kızımız oldu ve ailemiz yakında daha da büyüyecek." sözleriyle başlayan Şevki Sözen'in Instagram paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. İşte sosyal medyada, "Ne güzel bir babasınız" , "Keşke herkes sizin gibi gelinini kızı olarak görse" , "Dede olmak size çok yakışacak" yorumları yapılan Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in oğlu ve gelinini paylaştığı o kare ve güzel sözleri...

Magazin Videoları

Müge Anlı ailesinden bebek haberi! Doktor Şevki Sözen paylaştı o kareye yorum yağdı:

"Ailemizin biricik kızı, canımız, gözbebeğimiz Begüm'ümüzün bugün doğum günü. Bir oğlumuz vardı, bir kızımız oldu ve ailemiz yakında daha da büyüyecek. Bizler ailemize katılacak her bir bireyin heyecanını her gün biraz daha fazla hissediyoruz. Bu heyecanla canım kızım sana çok çok güzel, sağlıklı, mutlu, tüm sevdiklerinle, yakında kucağına alacağın yavrunla şansı bol, uzun bir ömür ve daha nice nice keyifli yıllar dilerim. İyi ki bizim kızımızsın. Doğum günün kutlu olsun."

SON DAKİKA