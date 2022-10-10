Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen oğlu ve hamile gelinini paylaştı! O kareye yorum ve beğeni yağdı

Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen oğlu ve hamile gelinini paylaştı o kareye yorum yağdı. 15 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Instagram'dan büyüyen ailesiyle ilgli duygu yüklü satırlar yazdı. Cümlesine, "Ailemizin biricik kızı, canımız, gözbebeğimiz Begüm'ümüzün bugün doğum günü. Bir oğlumuz vardı, bir kızımız oldu ve ailemiz yakında daha da büyüyecek." sözleriyle başlayan Şevki Sözen'in Instagram paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. İşte sosyal medyada, "Ne güzel bir babasınız" , "Keşke herkes sizin gibi gelinini kızı olarak görse" , "Dede olmak size çok yakışacak" yorumları yapılan Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in oğlu ve gelinini paylaştığı o kare ve güzel sözleri...