Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na koronavirüs ayarı: Bir de doktor anne-babanın çocuğu 19.03.2020 13:27

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, virüse karşı önlem almadığını açıkladı. Kaya Bey, 'Zaten ellerini sık yıkayan ve kimseyle öpüşmeyen biri olduğum için ekstra çabaya gerek yok' dedi. Hülya Avşar önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Avşar'ın tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsüne karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun 'Korunmak için bir önlem almadım' sözlerine Hülya Avşar bakın neler söyledi...

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Kaya Bey'in, Coronavirüs'e karşı yaptığı açıklamalar ise ağızları açıkta bıraktı, "Ben temiz adamım. Elimle insanları iterim öpmesinler diye. Coronovirüs'ü olduğu için ellerimi yıkamıyorum; ellerimi zaten yıkıyorum. Gelirse gelir. Paniğe gerek yok. Sosyal medyada 'Evinde kal' falan yazıyorlar, kalsan ne olacak. Virüsün ne olduğunu biliyor musun? Yok. Ne zaman biteceğini biliyor musun? Yok."

Hülya Avşar önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Avşar'ın tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsüne karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü.

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun 'Korunmak için bir önlem almadım' sözlerini hatırlatan muhabirlere Avşar şu açıklamayı yaptı;

"Bir de doktor anne baba çocuğu, herkes kendi bacağından asılır. O da böyle! Bazen cesaretli insanlara da ihtiyacımız var. İçimiz karardı. Bugünlerde en başta psikolojimi bozmamaya çalışıyorum, dikkat ettiğimiz sürece bir şey yok. Evden çıkıyorum ama tek başıma boş olan yerlerde geziyorum. Kayınvalidemle her zaman konuşuyoruz.(eski kayınvalidem ama benim için hep bir anne olmuştur.)"

"Doktor olduğu için çok bilinçli. Yapmamız gerekenler; ellerimizi yıkayacağız, mesafeli olacağız, çok da kalabalığa girmeyeceğiz."

"Evlerimizi havalandıralım. Kurallara uyalım. Şu sıralar misafir olaylarına girmiyoruz, internet üzerinden görüşüyoruz."

"SAĞLIK BAKANIMIZI GÖRDÜĞÜM YERDE BOYNUNA SARILACAĞIM"

"Sağlık Bakanımızı gördüğüm yerde boynuna sarılacağım. Çok çalışkan bir insan, sakin ve her şeyi adım adım götürüyor. Bizim için büyük bir şans. Allah yardımcız olsun."