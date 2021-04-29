RAMAZAN İMSAKİYE
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Hülya Avşar'dan ayarsız tokat! Çenesi çıkan oyuncu Ertuğrul Postoğlu anlattı! Meğer o tokadı bakın nasıl yemiş...

Hülya Avşar'dan ayarsız tokat! Çenesi çıkan oyuncu Ertuğrul Postoğlu anlattı! Meğer o tokadı bakın nasıl yemiş...
29.04.2021 17:01
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Hülya Avşar'ın tokat atmasıyla çenesi çıkan oyuncu Ertuğrul Postoğlu anlattı! 57 yaşındaki Hülya Avşar yıllar süren ekran sessizliğini bozup 'Masumiyet' dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Dizide oğlunu korumak için her yolu deneyen Hale Ilgaz karakterine hayat veren Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde yüzüne uygulanan filtrelerle gündeme gelmişti. Hülya Avşar ve Masumiyet dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Avşar, dizide senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı.Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından oyuncu Ertuğrul Postoğlu sahnenin gerçekçi olması için uyguladığı yöntemi anlattı.


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