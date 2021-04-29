Sosyetik Dallas! Cemiyet dünyasını karıştıran yasak aşk iddiası: Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya...

Fatoş Altınbaş-Emir Sarıgül ve Yasemin Çağlar ile Burak Kaya, bir dönemin en yakın dostlarıydı… İddialara göre iki evlilik, Fatoş Hanım ile Burak Bey’in yasak aşkı yüzünden bitti. Skandalda yeni iddialar ortaya çıktı. Efsane dizi Dallas'ı hatırlatan iddialara göre Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya, 2017'de eşleriyle Venedik'teki bir düğüne gitti. Otelde gizli oda tutan ikili, Yasemin Hanım'a yakalanınca cemiyet dünyası karıştı…