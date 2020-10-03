Hülya Avşar kendisine ada satın alıyor iddiası olay yaratmıştı! İşin perde arkası ortaya çıktı

56 yaşındaki Hülya Avşar'ın kendisine ada satın aldığı iddia edilmişti kısa bir süre önce. Son dönemde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar'ın, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'tan ada satın aldığı, yeni yuvasının mimarisini de kızı Zehra'ya emanet edeceği iddia edilmişti. Hülya Avşar'ın satın aldığı yönünde iddialarla gündeme gelen ancak hissedarların satılık olmadığını açıkladığı Çiçek Adası'nda, 76 yaşındaki Ayşe Afacan ve 79 yaşındaki Hüseyin Hulusi Afacan çifti, 17 yıldan bu yana mutlu bir hayat yaşıyor. Hulusi Afacan, adanın satışıyla ilgili olarak ise "Hülya Avşar daha eskiden de yaptı bunu, gündemde kalmak için yapıyor" dedi.