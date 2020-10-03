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Hülya Avşar kendisine ada satın alıyor iddiası olay yaratmıştı! İşin perde arkası ortaya çıktı

56 yaşındaki Hülya Avşar'ın kendisine ada satın aldığı iddia edilmişti kısa bir süre önce. Son dönemde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar'ın, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'tan ada satın aldığı, yeni yuvasının mimarisini de kızı Zehra'ya emanet edeceği iddia edilmişti. Hülya Avşar'ın satın aldığı yönünde iddialarla gündeme gelen ancak hissedarların satılık olmadığını açıkladığı Çiçek Adası'nda, 76 yaşındaki Ayşe Afacan ve 79 yaşındaki Hüseyin Hulusi Afacan çifti, 17 yıldan bu yana mutlu bir hayat yaşıyor. Hulusi Afacan, adanın satışıyla ilgili olarak ise "Hülya Avşar daha eskiden de yaptı bunu, gündemde kalmak için yapıyor" dedi.

03.10.2020 11:19 - Son Güncelleme: 03.10.2020 11:50
Hülya Avşar kendisine ada satın alıyor iddiası olay yaratmıştı! İşin perde arkası ortaya çıktı

Hülya Avşar'ın satın aldığı iddia edilen Çiçek Adası'yla ilgi haberler yılan hikayesine döndü. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, son günlerde Hülya Avşar'ın satın aldığı yönünde iddialarla gündeme gelen ancak hissedarların satılık olmadığını açıkladığı Çiçek Adası'nda, 76 yaşındaki Ayşe Afacan ve 79 yaşındaki Hüseyin Hulusi Afacan çifti, 17 yıldan bu yana mutlu bir hayat yaşıyor. Hüseyin Hulusi Afacan, adanın satışıyla ilgili olarak ise "Hülya Avşar daha eskiden de yaptı bunu, gündemde kalmak için yapıyor" dedi. İşte Hülya Avşar'ın satın aldığı iddia edilen Çiçek Adası'yla ilgi tüm gerçekler…

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Hülya Avşar kendisine ada satın alıyor iddiası olay yaratmıştı! İşin perde arkası ortaya çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, son günlerde Hülya Avşar'ın satın aldığı yönünde iddialarla gündeme gelen ancak hissedarların satılık olmadığını açıkladığı Çiçek Adası'nda, Ayşe Afacan (76) ve Hüseyin Hulusi Afacan (79) çifti, 17 yıldan bu yana mutlu bir hayat yaşıyor.

Hülya Avşar kendisine ada satın alıyor iddiası olay yaratmıştı! İşin perde arkası ortaya çıktı

Çift, Ayvalık'ta 'Yerli Robinsonlar' olarak anılırken, balık çiftliği kurmak için gelip, 17 yıldır burada ada hayatı yaşadıklarını söyleyen Hüseyin Hulusi Afacan, adanın satışıyla ilgili olarak ise "Hülya Avşar daha eskiden de yaptı bunu, gündemde kalmak için yapıyor" dedi.

Hülya Avşar kendisine ada satın alıyor iddiası olay yaratmıştı! İşin perde arkası ortaya çıktı

Ayvalık ilçesinde zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı, nergis çiçekleriyle ünlü Çiçek Adası, farklı bir yaşam hikayesine de ev sahipliği yapıyor.

Hülya Avşar kendisine ada satın alıyor iddiası olay yaratmıştı! İşin perde arkası ortaya çıktı

Adaya 17 yıl önce yerleşen Hüseyin ve Ayşe Afacan çifti, yalnız başlarına kentten uzak ve mütevazı bir yaşam sürüyor.

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