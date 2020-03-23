Hülya Avşar bornozuyla bacağını ayırıp... Şoke eden video! 'Ne yapıyorsunuz Hülya Hanım" 23.03.2020 15:02

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmezken, bu kez de Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 56 yaşındaki Hülya Avşar, bornozuyla çekildiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu. Türkiye'de de vaka sayılarının görülmesi ile Sağlık Bakanlığından yapılan 'Gerekli olmadıkça evden çıkmayın' çağrılarına uyan Avşar kızının Instagram'daki videosunu görenler şoke oldu. İşte Hülya Avşar'ın çok konuşulan bornozlu paylaşımı...