Hollywood’un en çok kazanan yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi coronaya yakalandı! "Yaşadığım en zor şeylerden biriydi"

04.09.2020 17:24

2020'nin en çok kazanan erkek oyuncusu olan Dwayne Johnson corona virüse yakalandı. 'Fast & Furious' (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık üç hafta önce yapılan test sonuçlarının pozitif olduğunu belirtti. "Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı" ifadelerini kullanan Hollywood'un en çok gelir elde eden erkek oyuncusu, ailesi ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.