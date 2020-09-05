İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova 21 yılda öyle bir değişti ki... 'Seren Serengil'in ikizi sandım'

05.09.2020 09:45

İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 34 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova'yı tanımak neredeyse mümkün değil! İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Azeri kızı Günel Zeynalova'nın son halini görenler, 'Seren Serengil'n ikizi sandım' şeklinde yorumlarda bulundu.