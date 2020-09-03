Haberler Galeri Magazin Hollywood’un en çok kazanan yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi coronaya yakalandı! "Yaşadığım en zor şeylerden biriydi"

Hollywood’un en çok kazanan yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi coronaya yakalandı! "Yaşadığım en zor şeylerden biriydi"

2020'nin en çok kazanan erkek oyuncusu olan Dwayne Johnson corona virüse yakalandı. 'Fast & Furious' (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık üç hafta önce yapılan test sonuçlarının pozitif olduğunu belirtti. "Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı" ifadelerini kullanan Hollywood'un en çok gelir elde eden erkek oyuncusu, ailesi ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

03.09.2020 12:07 - Son Güncelleme: 03.09.2020 12:20
Hollywood’un en çok kazanan yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi coronaya yakalandı! Yaşadığım en zor şeylerden biriydi

'The Rock' (Kaya) lakabıyla tanınan ABD'li oyuncu Dwayne Johnson, kendisinin ve ailesinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. 'Fast & Furious' (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık üç hafta önce yapılan test sonuçlarının pozitif olduğunu belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hollywood’un en çok kazanan yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi coronaya yakalandı! Yaşadığım en zor şeylerden biriydi

"YAŞADIĞIM EN ZOR ŞEYLERDEN BİRİ"
Johnson, hastalık süreciyle ilgili, "Sizinle son üç haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı" ifadelerini kullandı.

Hollywood’un en çok kazanan yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi coronaya yakalandı! Yaşadığım en zor şeylerden biriydi

Tüm ailesinin birden hastalığa yakalanmasının kendisini sarstığını ifade eden 48 yaşındaki aktör, an itibarıyla iyileşme sürecinde olduklarını söyledi. Dwayne Johnson, herkese ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.

Hollywood’un en çok kazanan yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi coronaya yakalandı! Yaşadığım en zor şeylerden biriydi

Hollywood'un en zengin oyuncuları servetlerine servet katmaya devam etti. Forbes dergisi geçtiğimiz ay, 2020'nin en çok kazanan erkek oyuncuları listeledi.

Hollywood’un en çok kazanan yıldızı Dwayne Johnson ve ailesi coronaya yakalandı! Yaşadığım en zor şeylerden biriydi

İşte 2020'nin en çok kazanan 10 erkek oyuncusu!

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Kız bebek bekleyen ünlü çift sosyal medya gündeminde!
Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Kız bebek bekleyen ünlü çift sosyal medya gündeminde!