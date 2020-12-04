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Hercai'ye veda eden dizinin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar'ın annesi görenleri şaşırttı! Yok böyle bir anne

Hercai'ye yeni sezonda katılan ve tüm dikkatleri çeken isimlereden biri de Aslan Aslanbey karakteri oldu. Öldü sanılan Sultan'ın oğlu Aslan Aslan Bey'i canlandıran Doğan Bayraktar, kısa sürede kadınların yakın markajına girdi. Hem yakışıklılığı hem de Akın Akınözü'ne olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Doğan Bayraktar ne yazık ki Hercai'ye veda etti. Doğan Bayraktar'ın vedası herkesi üzerken hakkında araştırma yapan annesini görünce şaştı kaldı. Doğan Bayraktar'ın annesi oğlundan daha çok sosyal medyayı salladı. Anne-oğulu yan yana görenler ablası sandı. Şaşırmamak elde değil. İşte başta Doğan Bayraktar olmak üzere ünlülerin anneleri.

04.12.2020 12:40 - Son Güncelleme: 04.12.2020 12:58
Hercai'ye veda eden dizinin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar'ın annesi görenleri şaşırttı! Yok böyle bir anne

Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı Hercai dizisinin üçüncü sezonunda adaleti sağlamak için geri dönen Aslan Aslanbey diziden ayrılmasına rağmen konuşulmaya devam ediyor.

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Hercai'ye veda eden dizinin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar'ın annesi görenleri şaşırttı! Yok böyle bir anne

Geride bıraktığımız hafta Hercai'ye veda eden Doğan Bayraktar, ayrılığı bu paylaşımla duyurmuştu.

Hercai'ye veda eden dizinin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar'ın annesi görenleri şaşırttı! Yok böyle bir anne

25 yaşındaki oyuncun hakkında araştırma yapanla annesi Suzan Kemerli'yle çekilmiş fotoğraflarını görünce şaştı kaldı. Annesini görenler, "Biz ablan zannettik maşallah" yorumunda bulundu. İşte başta Doğan Bayraktar'ın annesi olmak üzere ünlülerin anneleri.

Hercai'ye veda eden dizinin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar'ın annesi görenleri şaşırttı! Yok böyle bir anne

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Bu Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen'in gençlik fotoğrafıyla gündemde.

Hercai'ye veda eden dizinin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar'ın annesi görenleri şaşırttı! Yok böyle bir anne

Öyle ki pek çok sosyal medya kullanıcısı Hatime Evcen'i Fahriye Evcen'den bile güzel buldu.

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