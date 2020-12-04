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Alişan'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Eşi Buse Varol'la ikinci çocuğa gün sayan Alişan 'Yok artık!' dedirtti

Alişan'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Eşi Buse Varol'la ikinci çocuğa gün sayan Alişan 'Yok artık!' dedirtti
04.12.2020 23:10
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Alişan 'Yok artık!' dedirtti
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Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Hızlı bir şekilde ilerleyen ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Alişan ve Buse Varol ilk çocukları Burak'ı 2019 yılında kucaklarına aldılar. Şu sıralarda da ikinci bebeklerini bekleyen Alişan ve Buse Varol çifti kısa bir süre önce bir kız çocuk beklediklerini açıklamışlardı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Alişan bir süre önce çocukluk fotoğrafını paylaştı ve herkese 'Yok artık!' dedirtti. Nedeni ise oğlu Burak'ın kendisine olan benzerliği...


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