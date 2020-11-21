Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nın yakışıklı kardeşi Can Unustası'nı görenler inanamadı! Oya'nın erkek versiyonu...

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri altüst eden Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren 32 yaşındaki güzel oyuncu Oya Unustası, paylaşımlarıyla da sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşayan Oya Unustası, duru güzelliği ile dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi olan Oya Unustası hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun yakışıklı kardeşi Can Unustası'yla karşılaştı. 2013 yılının Miss Turkey finalistlerinden biri olan güzel oyuncunun ağabeyine olan benzerliği sizi çok şaşırtacak. İşte Oya Unustası'nın abisi Can Unustası...

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri altüst eden Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren 32 yaşındaki güzel oyuncu Oya Unustası, paylaşımlarıyla da sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşayan Oya Unustası, duru güzelliği ile dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi olan Oya Unustası hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun yakışıklı kardeşi Can Unustası'yla karşılaştı. 2013 yılının Miss Turkey finalistlerinden biri olan güzel oyuncunun ağabeyine olan benzerliği sizi çok şaşırtacak. İşte Oya Unustası'nın abisi Can Unustası...