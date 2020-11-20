Sonunda bu da oldu! Ajdar'dan koronavirüs şarkısı geldi: Na Na Korona Korona

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ajdar adını katıldığı Popstar adlı yarışmayla duyurmuştu. Yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Popstar'a katılan ve sergilediği tuhaf tavırlarla Türkiye'nin diline pelesenk olan Ajdar yıllar geçse de kendinen hiçbir şey kaybetmiyor. Ajdar durdu durdu sonunda bombayı patlattı ve koronavirüs için şarkı yazdı.