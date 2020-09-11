Hercai'nin Esma Ana'sının oğlu da meğer ünlüymüş! Güneş Hayat'ın oğlunu görenler çok şaşırıyor...

11.09.2020 14:34

Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden cuma akşamının vazgeçilmezi olan Hercai'de Esma Ana karaterine hayat veren oyuncu Güneş Hayat'ın oğlu sosyal medya gündeminde. 56 yaşındaki tecrübeli oyuncu hakkında araştırma yapanlar şaşırtan bir gerçeğe ulaştı. Güneş Hayat'ın oğlu da kendisi gibi oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. Deniz Gürzumar hem başarılı bir oyuncu hem de rap severlerin yakından tanıdığı bir şarkıcı. Son olarak Ramo dizisi ile izleyici karşısına çıkan Deniz Gürzumar annesi Güneş Hayat ile sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. İşte Hercai'nin Esma'sının oğlu Deniz Gürzumar...