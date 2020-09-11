Hercai'nin Esma Ana'sının oğlu da meğer ünlüymüş! Güneş Hayat'ın oğlunu görenler çok şaşırıyor...

üneş Hayat, 1964 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamlamıştır. Ankara, Trabzon ve Diyarbakır Devlet Tiyatroları'nda görev yapmış ve halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görevine devam etmektedir. ATV ekranlarının başarılı dizisi Hercai'de yer alan Esma anne Güneş Hayat'ın, ünlü oyuncunun annesi olduğunu öğrenenler şaşırıyor. İşte 3. sezon ile Atv ekranlarında büyük bir heyecanla beklenen Hercai'nin Esma Anası'nın oğlu ve ünlülerin çocukları...