Hercai'nin Esma Ana'sının oğlu da meğer ünlüymüş! Güneş Hayat'ın oğlunu görenler çok şaşırıyor...
Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden cuma akşamının vazgeçilmezi olan Hercai'de Esma Ana karaterine hayat veren oyuncu Güneş Hayat'ın oğlu sosyal medya gündeminde. 56 yaşındaki tecrübeli oyuncu hakkında araştırma yapanlar şaşırtan bir gerçeğe ulaştı. Güneş Hayat'ın oğlu da kendisi gibi oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. Deniz Gürzumar hem başarılı bir oyuncu hem de rap severlerin yakından tanıdığı bir şarkıcı. Son olarak Ramo dizisi ile izleyici karşısına çıkan Deniz Gürzumar annesi Güneş Hayat ile sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. İşte Hercai'nin Esma'sının oğlu Deniz Gürzumar ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...
11.09.2020 13:03
- Son Güncelleme: 11.09.2020 13:15
üneş Hayat, 1964 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamlamıştır. Ankara, Trabzon ve Diyarbakır Devlet Tiyatroları'nda görev yapmış ve halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görevine devam etmektedir. ATV ekranlarının başarılı dizisi Hercai'de yer alan Esma anne Güneş Hayat'ın, ünlü oyuncunun annesi olduğunu öğrenenler şaşırıyor. İşte 3. sezon ile Atv ekranlarında büyük bir heyecanla beklenen Hercai'nin Esma Anası'nın oğlu ve ünlülerin çocukları...
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