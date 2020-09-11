Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal son halini paylaştı, ilk yorum anneden! 'Güneş saçlı prensesim'

11.09.2020 15:39

Sinem Kobal bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğinde 8. ayında olan 33 yaşındaki Kobal, kız bebek bekliyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ile doktor kontrolünden çıkarken görüntülenen Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez objektiflere yakalanmış ve ünlü oyuncunun iyice belirginleşen karnı günlerce konuşulmuştu. Hamileliği magazin gündeminde yakından takip edilen Sinem Kobal, Instagram'dan makyajsız son haliyle bir fotoğraf yayınladı. Kobal'a ilk yorum annesi Nuray Hanım'dan geldi: Güneş saçlı prensesim...