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Her haliyle güzel! Dilan Deniz Çiçek makyajsız haliyle görenleri mest etti… |VİDEO

Her haliyle güzel! Dilan Deniz Çiçek makyajsız haliyle görenleri mest etti… |VİDEO
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Her haliyle güzel! Dilan Deniz Çiçek makyajsız haliyle görenleri mest etti… 'Alev Alev' dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Dilan Çiçek Deniz, siyah bikinisiyle deniz girerken objektiflere yansımıştı. Bikinili görüntüleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncu, şimdi ise makyajsız yakın çekim yaptığı videosuyla sosyal medyayı salladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ve o anları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Deniz, doğal güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in makyajsız halleri…


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