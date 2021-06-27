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Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie plajda! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı

Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie Akyaka tatilinde! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı... Bir dönemin unutulmaz dizisi 'Hayat Bilgisi'nde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, Muğla Akyaka'da arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi. 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem'in son hali herkesi şaşırttı. İşte kısacık saçıyla dikkat çeken Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem ve diğer ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri.

27.06.2021 13:38 - Son Güncelleme: 27.06.2021 13:38
Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie Akyaka tatilinde! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı

BARBIE AKYAKA TATİLİNDE!

Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie Akyaka tatilinde! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı. İşte 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem'in ve ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

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Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie Akyaka tatilinde! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu İpek Erdem, önceki gün Akyaka'da arkadaşlarıyla birlikte bir partiye katıldı.

Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie Akyaka tatilinde! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı

GÖRENLER TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Kısa saçları ve danslarıyla plajın ilgi odağı olan İpek Erdem, çevredekilerin şaşkın bakışlarını üzerinde topladı. Snob Magazin'in haberine göre; 37 yaşındaki İpek Erdem'i bu halde görenler tanımakta güçlük çekti.

Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie Akyaka tatilinde! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı

Erdem, son görüntüsünü Instagram hesabından yayınladığı bir dizi mesajla paylaşmış hatta 'Hayat Bilgisi' dizisi, yaşantısı ve geleceğiyle ilgili konuşmuştu. İşte tatilde görüntülenen İpek Erdem'in son hali...

Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie Akyaka tatilinde! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı

BURAK YILMAZ BODRUM'DA!