Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie plajda! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı

Hayat Bilgisi oyuncusu Barbie Akyaka tatilinde! İpek Erdem'in son halini görenler tanıyamadı gören dönüp bir daha baktı... Bir dönemin unutulmaz dizisi 'Hayat Bilgisi'nde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, Muğla Akyaka'da arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi. 2003-2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde, özellikle gençler tarafından sıklıkla takip edilen 'Hayat Bilgisi' dizisinde, Barbie Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem'in son hali herkesi şaşırttı. İşte kısacık saçıyla dikkat çeken Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem ve diğer ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri.

27.06.2021 13:38 - Son Güncelleme: 27.06.2021 13:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





