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Eser Yenenler’in oğlu Kuzey’in Oğuzhan Koç’u gördüğünde verdiği tepki güldürdü |VİDEO

Eser Yenenler’in oğlu Kuzey’in Oğuzhan Koç’u gördüğünde verdiği tepki güldürdü |VİDEO
27.06.2021 01:34 - Son Güncelleme: 27.06.2021 01:57
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Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında oğlu Kuzey ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Yeneler, şimdilerde Demet Özdemir ile aşk yaşayan yakın dostu Oğuzhan Koç’un fotoğrafını Kuzey’e gösterip ‘Bu kim?’ diye sordu. Minik Kuzey’in verdiği cevap ise olay oldu. Kuzey’in cevabının ardından sosyal medya kullanıcıları, ‘Oğuzhan Koç’un karizması yerle bir oldu’, ‘Bu hikayede yanan Oğuzhan Koç oldu’ yorumlarında bulundu. İşte Kuzey’in olay olan o cevabı…


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