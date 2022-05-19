Hande Yener tatilden paylaştı! Bikinili halleri sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz haftalarda yeni klipinin müjdesini veren Hande Yener, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Konser vermek için ABD'ye uçan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Konakladığı otelin odasında manzarayı izlerken siyah-beyaz bikinisiyle poz veren Yener, o anları Instagram sayfasında paylaştı. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. İşte Hande Yener'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...