RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel İtalya'yı salladı!

Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel İtalya'yı salladı!
05.04.2022 18:13 - Son Güncelleme: 05.04.2022 18:14

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Hande Erçel, sosyal medya fenomeni kardeşi Gamze Erçel ile İtalya’ya gitti. Instagram’da hatırı sayılır bir takipçi sayısına sahip olan kardeşler, reklam karşılığında geceliği 20 bin TL’lik otelde bedava kalıyor.

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Son günlerde meslektaşı Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla gündem olan Hande Erçel, kafa dinlemek için soluğu İtalya'da aldı.

Sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel ile Milano'nun yolunu tutan güzel oyuncu, tatilini de neredeyse bedavaya getirdi.

Instagram'da 27.3 milyon takipçisi olan Hande Erçel ile 4.7 milyon takipçisi olan Gamze, geceliği 20 bin TL olan lüks bir otelde reklam karşılığında bedava konakladı.

HAYRANLARINDAN SEVGİ SELİ
Rol aldığı diziler sayesinde yurt dışında da hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan Hande Erçel, Milano sokaklarında yabancı fanlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Bu arada Hande Erçel, daha önce de o zamanki sevgilisi Kerem Bürsin ile çıktığı Maldivler tatilinde sponsorluk anlaşması yapıp otele para vermemişti.

Güzel oyuncu, Milano sokaklarında ablasıyla gezerken sık sık da hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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