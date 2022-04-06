İspanya’da Cansu Dere rüzgarı! Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı

La Casa De Papel oyuncuları ile bir araya gelen Cansu'ya İspanya'da ilgi büyük oldu. Ülkenin en önemli ödül törenlerinden biri olan sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata'da, Dizi Dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri'ye verdi. Dere, sahnede anonsunu İspanyolca yapınca salonu dolduranlardan büyük alkış aldı. Kırmızı halıya damga vuran Cansu, ödül töreninde önde gelen isimlerle bir araya gelerek, gece boyunca sohbet etti, La casa de papel oyuncuları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Başarılı oyuncunun sosyal medya paylaşımları ise kısa sürede gündem oldu.