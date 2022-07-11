Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızıymış 'ben de çocukmuşum annem de varmış' sözleriyle yürek yaktı meğer...

Çoğumuz onu Sibel Can ile yaptığı evlilikle tanıdık ama onun upuzun bir kariyeri var. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi ve birçok işte çalışmak zorunda kaldı. Çocukluğunda ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Bir dönem babası Selçuk Ural'la sorunlar da yaşayan Hakan Ural annesi ile gündeme geldi. Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural'ın annesi kimmiş...