Hadise'nin yeni aşkı ifşa oldu yazışmalar ortaya döküldü. O isim Hadise'nin eski flörtü çıktı, fotoğrafları görenlerin aklına Mehmet Dinçerler geldi. 2022'nin en çok konuşulan olayı Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin 5 aylık evliliği ve sonrasında yaşananlardı. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye sahte yüzük taktığı iddia edilirken bir yandan da Hadise'nin, Ebru Gündeş'le evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları günlerce konuşulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Icardi'yi yakın takibe aldığı iddia edilen Hadise rotayı spor dünyasına çevirdi. Hadise'nin Fransız boksörle yazışmaları ifşa oldu o isim bakın kim çıktı.