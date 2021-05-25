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Hadise ve Rıza Zarrab'ın aşk iddiaları ilişkilerini bitirdi deniyordu! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan dev adım...

Hadise ve Rıza Zarrab aşk yaşıyor iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir falcının ABD'de Hadise ile Rıza Zarrab'ı yan yana gördüğünü söylemesinin ardından gözler Ebru Gündeş'e çevrilmiş ve Gündeş de sessizliğe gömülmüştü. Tüm bu yaşananların ardından Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım ayrılık kararı aldı iddiaları konuşuluyordu. Fakat Hadise ile Kaan Yıldırım, aşklarındaki üçüncü krizi de aştı. Haziran başında yakışıklı oyuncunun teknesiyle tatile çıkacak olan ikili, Ege koylarını gezecek. Kaan Yıldırım'ın ünlü popçuya bu tatilde evlenme teklif edeceği de söyleniyor.

25.05.2021 07:15 - Son Güncelleme: 25.05.2021 07:15
Hadise ve Rıza Zarrab'ın aşk iddiaları ilişkilerini bitirdi deniyordu! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan dev adım...

Magazin dünyasının gözde çifti Hadise ile Kaan Yıldırım, yaklaşık bir buçuk yılı devirdikleri aşklarında kriz üzerine kriz yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise ve Rıza Zarrab'ın aşk iddiaları ilişkilerini bitirdi deniyordu! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan dev adım...

Her seferinde birbirlerine olan duyguları galip gelen ikili, son fırtınayı da atlattı.

Hadise ve Rıza Zarrab'ın aşk iddiaları ilişkilerini bitirdi deniyordu! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan dev adım...

Dedikodulara göre Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı, ünlü popçunun adının karıştığı Reza Zarrab skandalı nedeniyle bitti.

Hadise ve Rıza Zarrab'ın aşk iddiaları ilişkilerini bitirdi deniyordu! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan dev adım...

Bu haberlerin yıprattığı Yıldırım, ilişkiyi bitirdi; ancak aşkının itibarını korumak için açıklama yapmadı.

Hadise ve Rıza Zarrab'ın aşk iddiaları ilişkilerini bitirdi deniyordu! Hadise ve Kaan Yıldırım'dan dev adım...

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