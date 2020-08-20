Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı, sosyal medyanın diline düştü: Aşığım demeyeceğim

20.08.2020 11:07

Aşk iddiaları günlerce konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım aylar süren gizlenmelerin ardından nihayet aşklarını ilan etmiş ve ilk olarak Kaan Yıldırım Hadise ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Sonrasında Hadise durumu bir üst seviyeye taşıdı ve sevgilisinin sevimli dostu Benek'e Instagram hesabı açtı. Ancak Kaan Yıldırım'dan gelen aşk paylaşımı bir türlü Hadise'den gelmemişti. Sonunda o da oldu. Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la el ele, aşk fotoğrafı paylaştı. Hadise bu paylaşımından kısa bir süre sonra sosyal medyanın diline düştü. Nedeni ise yıllar önce söylediği bu sözler...