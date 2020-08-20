Burcu Özberk, Yağmur Tanrısevsin ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu'yla aşk yaşıyor! Estetiksiz hali olay olan Burcu...

20.08.2020 10:27

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Bu sürecin ardından en çok aranan oyunculardan biri haline gelen Burcu Özberk'in özel hayatı merak ediliyordu. Bir dönem Alperen Duymaz'la aşk yaşayan ve son olarak Afili Aşk dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü'yla adı anılan Burcu Özberk'in sevgilisi ortaya çıktı.