Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı, sosyal medyanın diline düştü: Aşığım demeyeceğim

Hadise'nin fotoğrafının ardından 9 ay önce bir röportajında "Aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" demesi yeniden gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Hadise'nin bu videosunu yeniden paylaşarak "Büyük lokma ye büyük söz söyleme" yorumunu yaptı.