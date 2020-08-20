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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı, sosyal medyanın diline düştü: Aşığım demeyeceğim

Aşk iddiaları günlerce konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım aylar süren gizlenmelerin ardından nihayet aşklarını ilan etmiş ve ilk olarak Kaan Yıldırım Hadise ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Sonrasında Hadise durumu bir üst seviyeye taşıdı ve sevgilisinin sevimli dostu Benek'e Instagram hesabı açtı. Ancak Kaan Yıldırım'dan gelen aşk paylaşımı bir türlü Hadise'den gelmemişti. Sonunda o da oldu. Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la el ele, aşk fotoğrafı paylaştı. Hadise bu paylaşımından kısa bir süre sonra sosyal medyanın diline düştü. Nedeni ise yıllar önce söylediği bu sözler...

20.08.2020 10:57 - Son Güncelleme: 20.08.2020 11:08
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı, sosyal medyanın diline düştü: Aşığım demeyeceğim

Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çifti, birlikteliklerini ilan etti. Hadise, oyuncu sevgilisi ile yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı, sosyal medyanın diline düştü: Aşığım demeyeceğim

Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinden ilk fotoğraf geldi. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, kural bozdu.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı, sosyal medyanın diline düştü: Aşığım demeyeceğim

EL ELE...

34 yaşındaki Hadise, oyuncu sevgilisi ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcının "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı, sosyal medyanın diline düştü: Aşığım demeyeceğim

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Şarkıcının bu hamlesinden sonra aylar önce verdiği bir röportaj gündem oldu.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaştı, sosyal medyanın diline düştü: Aşığım demeyeceğim

Hadise'nin fotoğrafının ardından 9 ay önce bir röportajında "Aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" demesi yeniden gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Hadise'nin bu videosunu yeniden paylaşarak "Büyük lokma ye büyük söz söyleme" yorumunu yaptı.

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