Hadise Reza Zarrab yasak aşkında yeni perde! Mesajlar sonrası uçak biletleri de ifşalandı!

Hadise'nin uçak biletleri de ifşalandı! Reza Zarrab'la Hadise'nin WhatsApp mesajları ayyuka çıkmıştı olay detay gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından 'Bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum ben bir kadınım' diyerek upuzun bir paylaşımda bulunan Hadise, Seren Serengil'i atağa geçirdi. Reza Zarrab'la mesajları ifşa olan Hadise'yle ilgili iddialar bitmiyor. Ebru Gündeş'in ihaneti nasıl öğrendiğinden Hadise'nin Reza Zarrab'la görüşmek için aldığı aldığı uçak biletlerine her şeyin bir bir ifşa olduğu olayda bomba detay gündeme geldi.