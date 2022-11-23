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''TIRSIYORUM'' Hadise Reza Zarrab mesajları Söylemezsem Olmaz'da ifşalandı! İşte yasak aşkın WhatsApp yazışmaları

''TIRSIYORUM'' Hadise Reza Zarrab mesajları Söylemezsem Olmaz'da ifşalandı! İşte yasak aşkın WhatsApp yazışmaları
23.11.2022 11:45 - Son Güncelleme: 23.11.2022 11:49

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Gelişmeler sonrası Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında Zarrab ile Hadise'nin mesajlarını ifşalayacağını duyurmuştu. Nitekim beklenen oldu. İşte yasak aşkın WhatsApp yazışmaları...

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