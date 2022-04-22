RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Hadise hamile mi? Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı

Hadise hamile mi? Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı

Hadise hamile mi? Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı
22.04.2022 15:46

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:18
Kaan Yıldırım’la Londra’da...
Magazin 01:16
Ekmek Teknesi'nin 'Lan...
Magazin 01:14
İnanılmaz değişimini ağızları...
Magazin 00:21
Cennet Mahallesi'nin küçük...
Magazin 04:45
İbo Show’da Ayşe Dinçer...
Magazin 00:15
Hande Soral ‘’haberim yokmuş...
Magazin 00:50
Alparslan Büyük Selçuklu 23....
Magazin 00:14
Dilan Çiçek Deniz ‘’hey gidi...
Magazin 00:45
Üç Kız Kardeş 10. bölüm...
Magazin 01:00
Yargı 30. bölüm fragmanı...
Magazin 00:58
Gönül Dağı 61. bölüm 2....
Magazin 00:18
Oryantal Asena evinin...

Hadise hamilelik iddiası ile gündemden düşmüyor. Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile New York tatili dönüşü görüntülenen Hadise'nin clutch çantası ile karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet ile imam nikahı kıydıkları ileri sürülen evlilik hazırlığındaki Hadise'nin bu hamlesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri hamilelik iddiasını yeniden gündeme getirirken, kimileri ise clutch çantanın o şekilde tutulduğunu bu yüzden Hadise'nin aslında karnını gizlemediğini savundu. İşte o görüntüler...

Magazin Videoları
SON DAKİKA