Hadise hamile mi? Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı

Hadise hamilelik iddiası ile gündemden düşmüyor. Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile New York tatili dönüşü görüntülenen Hadise'nin clutch çantası ile karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet ile imam nikahı kıydıkları ileri sürülen evlilik hazırlığındaki Hadise'nin bu hamlesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri hamilelik iddiasını yeniden gündeme getirirken, kimileri ise clutch çantanın o şekilde tutulduğunu bu yüzden Hadise'nin aslında karnını gizlemediğini savundu. İşte o görüntüler...