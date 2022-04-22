RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hadise hamile mi? Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı

Hadise hamile mi? Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı

Hadise hamilelik iddiası ile gündemden düşmüyor. Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile New York tatili dönüşü görüntülenen Hadise'nin clutch çantası ile karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet ile imam nikahı kıydıkları ileri sürülen evlilik hazırlığındaki Hadise'nin bu hamlesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri hamilelik iddiasını yeniden gündeme getirirken, kimileri ise clutch çantanın o şekilde tutulduğunu bu yüzden Hadise'nin aslında karnını gizlemediğini savundu. İşte o görüntüler...

22.04.2022 15:06 - Son Güncelleme: 22.04.2022 15:47
Hadise hamile mi? Müstakbel nişanlısı Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı

HADİSE HAMİLE Mİ?

Nişanlısı Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi, o anlar gündeme bomba gibi düştü.

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Hadise hamile mi? Müstakbel nişanlısı Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı

Daha önce hamile olduğu hatta o yüzden düğünden önce imam nikahı yaptırdıkları konuşulan ünlü şarkıcı Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler, New York dönüşü el ele objektiflere yansıdı.

Hadise hamile mi? Müstakbel nişanlısı Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı

KARNINI GİZLEDİ

Samimi açıklamalarda bulunan Hadise'nin karnını çantasıyla kapatması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, kameralar kapana kadar çantasını göbeğinden bir saniye olsun kaldırmadı.

Hadise hamile mi? Müstakbel nişanlısı Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı

"HEM İŞ HEM TATİL"

"Çok yoğun bir sürecimiz oldu Mehmet'le. Epey seyahat ettik. Hem iş, hem de tatil" diyen Hadise, birlikte şarkı çıkarmaya hazırlandığı Murda'ya verilen hapis cezasının sorulması üzerine "Ben Murda'nın arkasındayım. Müzik özgürlük demektir. Arkadaşım ve dostumdur. Arkasındayım. İşlerimiz devam ediyor..." ifadelerini kullandı.

Hadise hamile mi? Müstakbel nişanlısı Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı

Aleyna Tilki'nin çıkardığı yeni şarkısı sorulması üzerine ise "Her şeyi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Aleyna yaşına göre istediği özgürlükte ve cesur. Cesur olmak çok güzel bir şey. Çok güzel işler yapan Aleyna'yı detekliyor ve alkışlıyorum" şeklinde konuştu.

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