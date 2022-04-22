Hadise hamile mi? Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı
Hadise hamilelik iddiası ile gündemden düşmüyor. Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile New York tatili dönüşü görüntülenen Hadise'nin clutch çantası ile karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet ile imam nikahı kıydıkları ileri sürülen evlilik hazırlığındaki Hadise'nin bu hamlesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri hamilelik iddiasını yeniden gündeme getirirken, kimileri ise clutch çantanın o şekilde tutulduğunu bu yüzden Hadise'nin aslında karnını gizlemediğini savundu. İşte o görüntüler...
22.04.2022 15:06 - Son Güncelleme: 22.04.2022 15:47
HADİSE HAMİLE Mİ?
Nişanlısı Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi, o anlar gündeme bomba gibi düştü.
Daha önce hamile olduğu hatta o yüzden düğünden önce imam nikahı yaptırdıkları konuşulan ünlü şarkıcı Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler, New York dönüşü el ele objektiflere yansıdı.
"HEM İŞ HEM TATİL"
"Çok yoğun bir sürecimiz oldu Mehmet'le. Epey seyahat ettik. Hem iş, hem de tatil" diyen Hadise, birlikte şarkı çıkarmaya hazırlandığı Murda'ya verilen hapis cezasının sorulması üzerine "Ben Murda'nın arkasındayım. Müzik özgürlük demektir. Arkadaşım ve dostumdur. Arkasındayım. İşlerimiz devam ediyor..." ifadelerini kullandı.