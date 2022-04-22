Hadise hamile mi? Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı

Aleyna Tilki'nin çıkardığı yeni şarkısı sorulması üzerine ise "Her şeyi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Aleyna yaşına göre istediği özgürlükte ve cesur. Cesur olmak çok güzel bir şey. Çok güzel işler yapan Aleyna'yı detekliyor ve alkışlıyorum" şeklinde konuştu.