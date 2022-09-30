Hadise boşandı mı? Mehmet Dinçerler ile neden ayrıldı? Boşanma davasından bomba detay: "Bir şahit var"

Hadise ile Mehmet Dinçerler son düzlükte! Ayrılık nedeni ortaya çıkmıştı... Bugünkü boşanma davasından bomba detaylar gelmeye başladı. 4.5 aylık evliliklerini bitirme kararı alan ve boşanma dilekçesinde yazanlarla gündeme bomba gibi düşen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası bugün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde saat 16.00'da görülecek. "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasında bulunan Hadise'ye Dinçerler'in avukatı aracılığı ile verdiği yanıtın ardından bir yeni bilgi daha ortaya çıktı. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma davasında bir de şahit dinleneceği iddia edildi.