SON DAKİKA: Hadise ile Mehmet Dinçerler boşandı! Ayrılık nedeni ortaya çıkmıştı Hadise'nin avukatından ilk açıklama geldi: 'Karar verildi'
Hadise ile Mehmet Dinçerler boşandı! Ayrılık nedeni ortaya çıkmıştı Hadise'nin avukatından ilk açıklama geldi. 4.5 aylık evliliklerini bitirme kararı alan ve boşanma dilekçesinde yazanlarla gündeme bomba gibi düşen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası bugün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde saat 16.00'da görüldü. "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasında bulunan Hadise resmen boşandı.
KISKANÇLIK, PSİKOLOJİK BASKI…
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Aşkları 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
HADİSE'NİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA
Gündemden düşmeyen boşanma davasında bugün büyük gündü. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin çekişmeli boşanma davası saat 16.15'te Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya ünlü şarkıcı ve iş insanı katılmadı, taraf avukatlarıysa mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada sonu mahkeme ünlü çiftin tek celsede boşanmasına hükmetti.
Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile eleştirilen Dinçerler, sosyal medya hesaplarını kapatıp arkadaş grubu ile soluğu Rodos'ta aldı. Keyifsiz olan Mehmet Dinçerler, plajdaki eğlenceye katılmak yerine güneşlenmeyi tercih etti.