Hadise aşkıyla gündem olan Mehmet Dinçerler, Hadise'yi yalnız bırakmıyor! O da Kolombiya'ya gidecek

Son dönemin gözde çifti Hadise ile Mehmet Dinçerler, birlikte oldukları günden itibaren ilk kez sosyal medyalarından fotoğraf paylaştı.

Geçtiğimiz gün de Contemporary İstanbul'a giden sevgililer, davet boyunca ellerini bir an ayırmadılar.

Türkiye'de bir kahve zincirinin sahibi olan Mehmet Dinçerler ile Hadise, Kasım'ın ilk haftası ise Kolombiya'ya gideceklermiş.

Sevgililer, kahve üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Kolombiya'da hem iş hem de tatil yapacaklarmış.

Daha önce Meksika'ya (Tulum) tatile giden Mehmet Dinçerler ile Hadise, önümüzdeki aylarda da Güney Amerika turuna çıkacakmış...

Hadise ve Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz gün el ele poz vererek aşk şovu yapmıştı.

Bir dönem sıkıntılı günler yaşayan Hadise'nin yüzü hem kariyerinde hem aşk hayatında güldü.

İSPANYOL GÜLŞEN

Gülşen, şu sıralar İspanya-Türkiye arası mekik dokuyor. Barcelona'da ev alan Gülşen, konserleri için Türkiye'ye gelip ertesi gün İspanya'ya geri dönüyormuş.

Oğlu Azur'u burada bir okula yazdıran Gülşen, oturduğu evi de komple tadilat ettirmiş. Ayda 4-5 konser veren ve her konserine özel tasarımlar diktiren Gülşen'in, sahnede ne bir yorgunluğunu görebilirsiniz ne de bir sitemini duyabilirsiniz...

Konser sonrası hemen havalimanına koşan Gülşen, ilk uçakla Barcelona'ya geri dönüyormuş. Müzik çalışmalarını da oradaki evinde kurduğu stüdyoda gerçekleştiren Gülşen, Aralık ayında da yeni bir şarkı çıkaracakmış. Gülşen'in, bu performansı büyük bir alkışı hak etmiyor mu?

EĞLENCENİN YENİ ADI!

Geçtiğimiz hafta Maximum Uniq Açıkhava'yı gezme ve etkinlik alanını deneyimleme fırsatım oldu. Şunu söylemeliyim ki mekan henüz çok yeni olmasına rağmen otopark sorunu olmamasından, yeme içme alternatifinin bol olmasından, ulaşım kolaylılığından, yeşilliklerin içinde yer almasına kadar birçok avantajıyla İstanbul'da eğlencenin yeni adı haline geldi. Konser, tiyatro ve gösterilerin yanı sıra 16 Ekim'de düzenlenecek festivalle de etkinlik içeriğinin renkliliği daha da artacak. 14:00'de başlayacak Oktoberfest'te Dj Altun, Shangri La, Club Bangkok, Islandman ve Hey! Dougles gibi farklı müzik türlerinin temsilcileri Maximum Uniq'de buluşacak.