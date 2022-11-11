Güzel oyuncu Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı! Seda Sayan'ın müstakbel gelini 6 ayda 53 kilo vermiş!

Ekranların aranan isimlerinden Miray Daner yeni bir dizi ile ekranlara geri döndü. Oyunculuğa kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner'in bir dönem kiloları ile başı dertteydi.Son zamanlarda fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak daha önceden "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti. Miray Daner, şimdi ise bir dergiye verdiği röportajda zayıflama sırrını açıklayarak tüm merakları giderdi. İşte Miray Daner'in zayıflama sırrı ve tüm merak edilenler...

Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Zayıf haliyle dikkat çeken güzel oyuncu, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti.

Daner "O zaman o şekilde mutluydum sonra sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya başladım" diye de eklemişti. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner'e "aşk yaramış" yorumları yağdı.

Son olarak Oğulcan Ural'ın ailesi ile bayramda bir araya gelen Miray Daner 'aileye girdi' haberleriyle gündeme gelmişti. Peki Miray Daner'in zayıflama sırrı ne? Güzel oyuncu Miray Daner verdiği röportajda zayıflama sırrını açıkladı.

"DİYET YAPMIYORUM"

Son günlerde verdiği kilolarla da dikkat çeken Miray Daner, beslenme alışkanlığını değiştirdiğini söyledi: "Sağlıklı besleniyorum. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum, tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Özel bir Diyet uygulamıyorum."Ezgi Eyüboğlu ile uzunca süre aşk yaşayan Oğulcan Engin, ünlü oyuncudan ayrıldıktan bir süre sonra gönlünü Miray Daner'e kaptırmıştı.En son meslektaşı Kubilay Aka ile aşk yaşayan Miray Daner ise, uzun bir ayrılık sürecinin ardından ilk kez Oğulcan Engin ile el ele görüntü vermişti.